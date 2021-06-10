Antalya'da kaybolan genç kız: Evlendim, geri dönmeyeceğim

6 gündür aranan Melisa Nacak ailesine videolu mesaj göndererek, "Her yerde beni arıyorsunuz biliyorum. Ben iyiyim. Kaçırılmadım, kaçtım. Hiçbir zorbalığa uğramadım" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Melisa Nacak, cumartesi günü ortadan kayboldu.

Aile, "Nasıl ölmek istersin, kimseden habersiz, kimseye haber vermeden, çok aniden, uzun vedalardan hoşlanmıyorum." yazılı not buldu.

"BENİ ARAMAYIN"

Genç kıza cep telefonundan ulaşamayan aile, durumu polise bildirerek, kayıp başvurusunda bulundu.

Melisa'nın bulunması için arama çalışması başlatılırken, genç kız cep telefonundan dün ağabeyi Berk Nacak'a, "Her yerde beni arıyorsunuz biliyorum. Ben iyiyim. Kaçırılmadım, kaçtım. Hiçbir zorbalığa uğramadım.

Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Beni aramaktan vazgeçin, lütfen. Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi düşünmüyorum.

Çünkü ben artık evlendim. İsterseniz bu da kanıtı (evlilik cüzdanını gösteriyor).

Lütfen artık beni, bizi rahat bırakın. Aramayın, vazgeçin." dediği bir video gönderdi.

Videoda nikah cüzdanını da gösteren Melisa Nacak'ın, Kumluca ilçesinde H.G. adlı kişiyle evlendiği belirlendi.





AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Aile ise kızlarının kandırıldığı ve zorla evlendirildiği iddiasıyla, Serik Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu

Aile genç kızın bir an önce evine dönmesini isterken, yetkililerden yardım istedi.

Anne Nilgün Nacak, İstanbul'a gidip katıldığı televizyon programları aracılığıyla kızına evine dönmesi çağrısı yaparken, baba Ali İhsan Nacak'ın ifade vermek için savcılığa gittiği öğrenildi.

"KIZ KARDEŞİM BİR CAHİLLİK YAPMIŞ"

Ağabey Berk Nacak, "Kız kardeşim yaklaşık 6 gündür kayıp. Bu video kardeşimin kaybolduğu 5'inci gün ortaya çıktı. Annem İstanbul'a gitmek için uçağa bindiğinde çıktı.

Bu kız kayıp olarak aranırken, neden ailesine haber verilmiyor?

Benim kız kardeşim bir cahillik yapmış olabilir ama ben kız kardeşimi her şeyiyle kabul ediyorum.

Yeter ki gelsin, bana dönsün.

Bu yazıyı kendi el yazısı ile yazmış, neden yazdığını bilmiyorum? Bir posterin üzerine yazmış. O filmi izledim orada öyle bir şey geçmiyor.

Yazıda, 'Nasıl ölmek istersin, kimseden habersiz, kimseye haber vermeden, çok aniden, uzun vedalardan hoşlanmıyorum' yazıyor.

Bu yazıyı ne zaman yazdığını bilmiyorum." dedi.





"ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Babaanne Gülsüm Nacak, "Benim çocuğumu buraya vermek demek ölüme terk etmek demektir. Kimse arkamızda durmadı.

Biz kayıp müracaatını yaptık. Bu çocuğun nerede olduğunu bulmadılar.

Nasıl nikah kıydılar? Çocuğuma daha önceden şantaj ve tehdit var.

'Ben evlenmek istemiyorum' derken nikah kıymak ne demek? Nikah nasıl kıyılır? Çocuğumu istiyorum, ölüsünü ya da dirisini." diye konuştu.

"TORUNUM OKUMAK İSTİYORDU"

Anneanne Sevim Küncü de, "Torunum kaybolduğunda burada yoktum. Kaçırıldığında geldim. Bir okul arkadaşı sürekli torunumu tehdit ediyormuş.

Kız arkadaşları ile sürekli konuşuyorlar ama sırlarını anneye babaya anlatmıyorlar.

Kaybolduğu gün 500 lira istemiş tehdit eden kişi. 'Getirmezsen fotoğraflarını internete atacağım' diyerek tehdit etmiş.

Buradan ayrılmadan önce okul için torunuma para bıraktım, çeyrek altın bıraktım giderken onu da götürmüş. Okulların açılmasını çok istiyordu. Okumak istiyordu." diye konuştu.



