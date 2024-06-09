Antalya'da kayıp Alzheimer hastası kadın, yaralı bulundu

DHA
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde oturan Hasan Atalay(89), dün saat 19.00 sıralarında jandarmayı arayıp, Alzheimer hastası olan annesi Günay Atalay'dan saat 14.00'ten sonra haber alamadığını, bölgede aramasına rağmen bulamadığını bildirdi.
İhbar sonrası AFAD, JAK Timi, AKUT, İHH, MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri ve iz takip köpeği eşliğinde arama çalışmalarına başlandı.
9 saat sonra yaralı bulundu
Yaklaşık 9 saat süren çalışmaların ardından Günay Atalay, köyden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. 20 metre yüksekten düşen kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak tedavisi için hastaneye götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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