Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

2 gündür kayıp ihbarıyla aranan 22 yaşındaki gencin falezlerin arasında ölü bulunduğu aktarılırken, cesedin taşınma anında vatandaşların fotoğraf çekmeye çalıştığı görüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ekipler, 2 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Okuz Kaan Caner için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gencin telefonundan alınan son sinyallerin falezler bölgesinden geldiğini gören ekipler, adrese yöneldi.

Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelerek dron destekli arama çalışması gerçekleştirildi.

Falezlerde ceset bulundu

Yapılan aramalar sırasında falezlerin 15 metre aşağısında hareketsiz halde yatan bir kişi fark edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede şahsın iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı verilen genç olduğu tespit edildi.

Ceset halatla yukarı çekildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri tarafından getirilen basket sedyeye alınan gencin cesedi, yaklaşık 300 metre elde taşınarak halat yardımı ile yukarı çekildi.

Vatandaşların görüntü almaya çalıştı

Bu sırada yine cesedi cep telefonu ile çekmek isteyen vatandaşlar pes dedirtti.

Ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.