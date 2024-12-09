Antalya'da kayıp paranın sahibi bulundu
İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yüklü miktarda kayıp para buldu.

Paranın sahibi belirlenemezken, ekipler parası kaybolan vatandaşları detaylı bilgi almak üzere karakola müraacat etmeye çağırmıştı

Yapılan duyurunun ardından, parasını kaybeden kişinin ilçenin tanınmış esnaflarından Cemil Yurtçu olduğu belirlendi.

KAYBETTİĞİ PARASINI TESLİM ALDI

Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kaybolan 30 bin 200 TL, polis ekipleri tarafından Yurtçu’ya eksiksiz şekilde teslim edildi.

Emniyetten parasını teslim alan Cemil Yurtçu, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir