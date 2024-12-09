Haberler



3. Sayfa



Antalya'da kayıp paranın sahibi bulundu

Antalya'da kayıp paranın sahibi bulundu Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından bulunan 30 bin 200 TL, sahibine teslim edildi. Emniyetten parasını teslim alan Cemil Yurtçu, polis ekiplerine teşekkür etti.