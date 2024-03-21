Antalya'da kayıt dışı izinsiz ve yetkisiz tıbbi işlem yapan adreslere baskın Antalya’da kayıt dışı izinsiz ve yetkisiz tıbbi işlemler yapıldığı tespit edilen adreslerde çok sayıda botoks, yağ eritici, dolgu, gençlik aşısı ve enjektör ile iğneler ele geçirildi.

İHA

Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde, Öğretmenevleri Mahallesi'nde bulunan güzellik merkezi ve Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametlerde kayıt dışı izinsiz ve yetkisiz tıbbi işlemler yapıldığı tespit edildi.

Çok sayıda botoks, yağ eritici, dolgu, gençlik aşısı ve enjektör ile iğneler ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda, botoks, yağ eritici, dolgu, gençlik aşısı malzemesi, muhtelif boyutlarda tıbbi işlemlerde kullanılan ürün ve 253 çeşitli boyutlarda enjektör ile iğneler ele geçirildi.

Adli ve idari işlemler başlatıldı

Şahıslar ve işletmelerle ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)