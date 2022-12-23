Kaza yaptıktan sonra kolonya ile müdahale edilen Zeynep Akın, 1.90 promil alkollü çıktı. Alkol kullanmadığını belirten kadının alkollü olmadığını, doktor raporu ortaya çıkardı.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi’nde Merve Şahin isimli kadın, otomobili ile seyir halindeyken Zeynep Akın idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Zeynep Akın, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yol kenarına oturtulan Akın, vatandaşlar tarafından su ve kolonya ile sakinleştirmeye çalışıldı.

Araçta sıkışan ve şoka giren diğer sürücü Merve Şahin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Alkol testinden geçemedi

Alkol kontrolü yapılan Zeynep Akın, 1,90 promil alkollü çıkınca neye uğradığını şaşırdı. İHA’nın haberine göre; alkol almadığını, çocuğunu okuldan almaya gittiğini ifade eden Akın, vatandaşlar tarafından elini ve yüzünün kolonya ile yıkandığını ve bunun neden olabileceğini söyledi.

Polis ekipleri, Akın’a doktor raporunun ardından itirazda bulunabileceğini belirtti.

“Alkol kesinlikle kullanmıyorum”

Alkol almadığını ve çocuğunu okuldan almaya gittiğini belirten Zeynep Akın, “Şaşkına döndüm. Alkol kesinlikle kullanmıyorum. Bu iş nasıl olur? Kaza sonrası bana yardımcı olmak için kolonya getirip elimi ve yüzümü yıkadılar. Sanırım bundan dolayı böyle bir olay yaşandı.” dedi.

Öte yandan, Akın’ın hastaneye giderek kan verip alkol kontrolü yaptırdığı, alkolsüz raporunu aldıktan sonra mahkemeye giderek dava açtığı öğrenildi.

Antalya'da, kaza sonrası dökülen kolonya yüzünden alkollü çıktı VİDEO

