Antalya'da kaza yapan 16 yaşındaki sürücüye para cezası

İHA

Alanya'dan Antalya merkezine doğru seyreden seyreden otomobilin 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü, Manavgat Çevreyolu Yemişli Mesire alanı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yanmaya başladı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE CEZA

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 677'şer TL ceza uygulandı.