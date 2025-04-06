Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Manavgat ilçesinde A.A.'nın kullandığı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalı kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direği sayesinde sulama kanalına düşmekten kurtulan ve sürücünün araçta mahsur kaldığı ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AMBULANSA BİNMEYİ KABUL ETMEDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından araçtan indirilen ve alkollü olduğunu söyleyen araç sürücüsü, sağlık görevlileri ve jandarmanın tüm çabalarına rağmen ambulansa binmeyi kabul etmedi.

Ayakta durmakta güçlük çeken ve sık sık yere düşen sürücü A.A., sağlık ve jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı.

GÖREVLİLERE İNGİLİZCE TÜRKÇE HAKARETLER ETTİ

Görevlilere zaman zaman İngilizce, zaman zaman da Türkçe hakaretlerde bulunan sürücü olay yerinde görüntü alan basın mensubuna, kendi izni olmadan görüntü alamayacağını belirterek küfür ve hakaret yağdırdı.

Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde 2.48 promil alkollü olduğu belirlenen A.A.'ya 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

BASIN MENSUBU, SÜRÜCÜDEN DAVACI OLDU

Trafik ekipleri tarafından kaza yapan araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, alkollü sürücü bu kez de yediemin görevlisine, aracına dokunamayacağını belirterek küfür ve hakarette bulundu.

Alkollü sürücü jandarma ekipleri tarafından Side Jandarma Karakoluna götürülürken, küfür ve hakaretlere maruz kalan basın mensubu avukatı aracılığıyla A.A.'dan davacı oldu.