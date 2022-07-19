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    Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü çarpıştığı sürücüyle helalleşti

    Sinyal vermeyen otomobile çarpmamak için frene basan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı. Kazanın ardından taraflar helalleşirken yaralı sürücü yerde ambulans bekledi.
    • 19.07.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 11:49
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    Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü çarpıştığı sürücüyle helalleşti

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosiklet kazasında nadir rastlanan olay yaşandı.

    Motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Ceyhun Karadağ, sinyal vermeden karşıdan gelen otomobile çarpmamak için frene bastı.

    Karadağ'ın motosikleti ani fren sonucu devrilerek yolda sürüklendi.

    Yaralı halde ambulans bekledi

    Otomobilinden inen sürücü, Karadağ'ın yardımına gitti ve helalleşerek olay yerinden ayrıldı.

    Yaralı motosiklet sürücüsü ise yerde oturarak ambulansı bekledi.

    Antalya da kaza yapan motosiklet sürücüsü çarpıştığı sürücüyle helalleşti #1

    "Konuşup helalleştik"

    Ceyhun Karadağ, kavşağa geldiğinde karşıdan gelen otomobilin aniden döndüğünü belirterek, “Ben de otomobile çarpmamak için frene basınca motosikleti kaydırdım ve devrildik. Otomobil sürücüsü bayanla konuşup helalleştik ve bayan gitti. Kimseden şikayetim yok” dedi.

    Antalya da kaza yapan motosiklet sürücüsü çarpıştığı sürücüyle helalleşti #2

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın aktarımına göre; Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da kaza yapan motosiklet sürücüsü çarpıştığı sürücüyle helalleşti #3

    Antalya da kaza yapan motosiklet sürücüsü çarpıştığı sürücüyle helalleşti #4


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