Antalya'da kaza yapan otobüs şoförü, sürücü koltuğuna sıkıştı Kepez'de direktin hakimiyetini kaybederek park halindeki servis aracına çarpan ve sürücü koltuğunda sıkışan otobüs şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede kurtarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında trafiğe çıkan Yunus isimli halk otobüsü şoförü, Yeni Mahalle Aliya İzzetbegovic Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs yol kenarında park halinde bulunan servis aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü, sürücü koltuğunda sıkıştı.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA SIKIŞTI

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede soyadı öğrenilemeyen sürücünün ayak ve karın bölgesinden otobüste sıkıştığını tespit etti.

OTOBÜSÜN ÖN KISMI KESİLEREK KURTARDILDI

İtfaiye ekipleri, otobüse bağladıkları kalın zincirleri ayırıcı kesici alete bağladıktan sonra otobüsün ön kısmının açılmasını sağladı.

Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla, ön kısımda yer alan demir ve metaller açılırken, otobüs sürücüsü bulunduğu yerden sağlık ekiplerinin de yardımıyla çıkartıldı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kaza sonrası otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi ise devam ederken, halk otobüsünün seferde olmaması ise facianın önüne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)