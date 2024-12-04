İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, İsmet Gökşen Caddesi'ne doğru seyreden otomobil sürücüsü Akcan H.K., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yoldaki levhaya çarpmasının ardından takla attı.

azada araçtaki 5 kişi yola savruldu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf E.G., Selman B.G. ve Kaan G. yaralanırken, sürücü ile ismi öğrenilemeyen diğer genç hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Yaralanan arkadaşlarının bir an olsun başından ayrılmayan 2 genç, sağlık ekiplerine zaman zaman zor anlar yaşattı.

"KARDEŞLERİME BİR ŞEY OLMASIN, BEN ÖLEYİM"

Sağlık ekiplerinden bilgi almaya çalışan gençlerden biri, "Ağabey bu kan kaybı ne? Ne olur bir şey söyle, bir şeyi var mı? Kardeşlerime bir şey olmasın, ben öleyim. Ben niye yaşıyorum" dedi.

"NE OLUR SES VER"

Gençler, arkadaşlarının uyumaması için de, "Ağabeyim uyan. Allah için uyuma. Ne olur ses ver" şeklinde telkinde bulundu.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.