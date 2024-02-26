Antalya'da kaza yapan otomobiline verdiği cezayla şaşırttı Alanya'da kaza yaptığı otomobilini cezalandırmak isteyen adam akıllara gelmeyecek bir yöntem seçti. Mehmet Aydın, sürekli kazaya karışması nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu ifade etti.

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İHA

Antalya'da Alanya Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkiinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Aydın, otomobiliyle geçtiğimiz gün kazaya karıştı.

Aydın, ardından otomobilini evinin önünde dört gün bekletti.

Ayan, daha sonra vinç yardımıyla iki katlı müstakil evinin çatısından halatla aracını binanın dışına astı.

Evinin duvarına astı

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki 32 yaşındaki otomobili duvarda asılı görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Evin duvarında adeta şaha kalkmış şekildeki otomobilin görüntüsü, mahalle halkını da şoke etti.

İple bağladı

Görenleri hayrete düşürecek şekilde duran otomobilinin kazaya karışmadığını iddia eden Aydın, başka araçlara ve duvarlara çarpması sebebiyle otomobiline iple bağlama şeklinde bir ceza verdiğini söyledi.

Otomobilin içinde bir şeye ihtiyacı olduğu zaman merdiveni kullandığını dile getiren Aydın, otomobilin kimseye zararının olmadığını ifade etti.

"Arıza kimde diye düşündüm, arıza otomobilimde"

Zaman zaman asılı şekildeki otomobilinden müzik dinleyen Aydın, gelen tepkilerle ilgili ise, "Otomobilimle küçüklü kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetim gitti. Arıza kimde diye düşündüm, arıza otomobilimde. O yüzden astım otomobilimi. 4 gündür, 200 bin lira kârım var." dedi.

Aydın, otomobilini yaklaşık 2 yıl boyunca buradan indirmeyeceğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)