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    Antalya'da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi

    Seyir halindeki otomobil ile çarpışan arazi cipi kazanın şiddetiyle takla atarak yan yattı. Yaralı sürücü ve yanındaki arkadaşı hastaneye sevk edildi. Ukraynalı kadın sürücü ise yara almadan atlattı.
    • 19.09.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:40
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    Antalya'da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi

    Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü Aykut C. ile ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen Ukraynalı Yulıa K. idaresindeki cip kavşakta çarpıştı.

    Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan arazi cipi takla atarak yan yattıı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yara almadan atlattı

    Yaralı sürücü ile yanında bulunan arkadaşı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ukraynalı kadın ise kazayı yara almadan atlattı.

    Ekiplerin yardımına rağmen uzun süre kazanın şokundan çıkamayan Yulıa K., olay yerine gelen arkadaşı tarafından teselli edildi.

    Antalya da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi #1

    Kolasını elinden bırakmadı

    Bir süre sonra yaralanan kişilerin arkadaşları da olay yerine geldi.

    Bu sırada yaralı arkadaşını merak ederek olay yerine koşan kişinin elinden bir an olsun kolasını bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Antalya'da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi VİDEO

    Antalya da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi #2

    Ekipler inceleme başlattı

    Öte yandan itfaiye ekipleri, yan yatan cipten sızan yakıt dolayısı ile patlama ihtimaline karşı olay yerini güvenlik şeridi ile çevirdi.

    İHA'nın aktarımına göre; araçlar çekici yardımı ile otoparka kaldırılırken polis ekipleri ise kaza ile ilgili incelemesi başlattı.

    Antalya da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi #3

    Antalya da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi #4

    Antalya da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi #5

    Antalya da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi #6

    Antalya da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi #7

    Antalya da kaza yapan Ukraynalı kadın sürücü şoka girdi #8


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