Antalya'da kaza yaptığı aracının altında kaldı Antalya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçtan fırladı, kendi otomobilinin altında kalarak ağır yaralandı.

İHA

Antalya-Denizli istikametinde Bayatbademleri mevkiinde meydana gelen olayda, Antalya yönünden Denizli istikametine seyir halindeki otomobil, o sırada tali yoldan anayola çıkan hafif ticari kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kendi etrafında savrulan otomobilden fırlayan sürücünün üzerinden kendi kullandığı otomobil geçti.

Ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.