Alanya-Manavgat yolunda Onur Kaya’nın kullandığı araca, Kızılağaç kavşağında bulunan trafik ışıklarında beklediği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Ahmet B.’nin kullandığı otomobil arkadan çarptı.
Kazada araçlar hurdaya dönerken, Onur Kaya ile araçtaki Durmuş Kaya ve Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
200 metre ileride yoldan çıkıp araziye saplandı
Arkadan çarpan 07 AJF 452 plakalı otomobil, çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıkta yoldan çıkıp araziye saplanarak durabilirken otomobil sürücüsü Ahmet B., otomobilini bırakıp olay yerini terk etti. Ahmet B.’nin, kazanın üzerinden yaklaşık 14 saat geçtikten sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna geldiği öğrenildi.
3 gün arayla aynı kaza
Kazanın meydana geldiği Kızılağaç Kavşağı'nda, 3 gün önce yine kırmızı ışıkta bekleyen araca arkasından gelen aracın çarpması sonucu kaza meydana gelmiş ve bu kazada araç sürücüleri yaralanmış, arkadan çarpan aracın sürücüsünün 1,95 promil alkollü olduğu belirlenmişti.
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