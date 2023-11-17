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Antalya'da kazaya karışan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Antalya'da kazaya karışan otomobil terk edilmiş halde bulundu Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, aynı istikametteki otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobil yoldan çıkıp araziye saplanırken, sürücüsü ise kayıplara karıştı.