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    Antalya'da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı

    Kaza yapan sürücü bir süre bekledikten sonra, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Otomobile ise polis tarafından el konuldu.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 14:45
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    Antalya'da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 07 JH 306 plakalı otomobile, Mehmet Çelik’in kullandığı 07 LPU 81 plakalı otomobil yandan çarptı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, 07 LPU 81 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Rojin Demir, Filiz Demir ve Hasan Demir yaralandı.

    Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı #1

    SÜRÜCÜ KAÇTI

    Kazanın ardından kazaya karışan 07 JH 306 plakalı otomobilin sürücüsü araçtan inip, bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrılarak, izini kaybettirdi.

    Sürücüsü kaçan otomobil, polis tarafından bağlanarak, bölgede bulunan bir otoparka teslim edildi.

    Antalya da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı #2

    Antalya da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı #3

    Antalya da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı #4

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