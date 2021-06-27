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Antalya'da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı

Antalya'da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı

Kaza yapan sürücü bir süre bekledikten sonra, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Otomobile ise polis tarafından el konuldu.