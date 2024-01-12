Antalya'da kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerde dakikalarca telefonla konuştu Personel servisinin kamyonete çarptığı kazada araçta sıkışan midibüs sürücüsü, kurtarılmayı beklerken telefonda konuşmaya devam etti.

DHA

Antalya'da trafik kazası meydana geldi.

Saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda Atilla Karabulut, kasadan kayan malzemeleri düzelttikten sonra kamyonetine bindi.

Bu sırada arkadan gelen havalimanı personelini taşıyan Türkay Ağıl yönetimindeki midibüs, kamyonete çarptı.

6 kişi araçtan çıkarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, hafif yaralanan havalimanı personeli Kübra Kabak, Şefik Ay, Halime Taç, Soner Sırlı, Fatma Çapar, Esma Akdoğan’ı midibüsten çıkardı.

Sıkıştığı yerde dakikalarca telefonda konuştu

Araçlarda sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl ile havalimanı personeli Bülent Akyüz ve kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağıl'ın, bulunduğu yerde kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonda konuştuğu görüldü.

"Nasıl olduğunu görmedim"

Kaza anında midibüste bulunan Soner Sırlı, "Ben aracın arkasında oturuyordum. Nasıl olduğunu görmedim. Benim durumum hafif ama durumu biraz daha sıkıntılı arkadaşlarım var. Havalimanına gidiyorduk. Midibüste 14 kişi vardık." dedi.

Kazada yaralanan 9 kişi, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)