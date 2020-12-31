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    Antalya'da kebapçının motosikletini çaldılar

    Pandemi döneminde paket servis olarak çalışan kebapçının, kapı önünde duran park halindeki motosikletinin çalınma anı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 13:48
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    Antalya'da kebapçının motosikletini çaldılar

    Antalya'da bulunan Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Okan Usal'a ait kebapçı da, pandemi nedeniyle paket servis yapıyor.

    Dün gece kebapçıdaki çalışanların içeride olduğu sırada motosikletlerin yanına gelen bir şüpheli, bir süre motosikletleri inceleyip çevreyi kontrol etti.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Daha sonra anahtarı üzerinde olan motosiklete yönelen şüpheli, çalıştırarak gözden kayboldu. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Güvenlik kamerası görüntüleriyle Okan Usal polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da kebapçının motosikletini çaldılar #1

    Antalya da kebapçının motosikletini çaldılar #2

    Antalya da kebapçının motosikletini çaldılar #3

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