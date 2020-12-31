Antalya'da kebapçının motosikletini çaldılar

Pandemi döneminde paket servis olarak çalışan kebapçının, kapı önünde duran park halindeki motosikletinin çalınma anı kameralara yansıdı.

Antalya'da bulunan Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Okan Usal'a ait kebapçı da, pandemi nedeniyle paket servis yapıyor.

Dün gece kebapçıdaki çalışanların içeride olduğu sırada motosikletlerin yanına gelen bir şüpheli, bir süre motosikletleri inceleyip çevreyi kontrol etti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Daha sonra anahtarı üzerinde olan motosiklete yönelen şüpheli, çalıştırarak gözden kayboldu. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Güvenlik kamerası görüntüleriyle Okan Usal polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.









