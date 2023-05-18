Antalya'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı Antalya'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve yaşlı vatandaşları dolandıran M.K.B. isimli şahıs, yakalandı. Gözaltına alınan ve akabinde tutuklanan şahsın, 18 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçuna karışıp hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İHA Son zamanlarda artan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili emniyetten sık sık bilgilendirme mesajları geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu konu hakkında vatandaşların dikkatli olmasını istiyor. Ancak bazı şahıslar, dolandırıcılıktan vazgeçmiyor. Özellikle yaşlı vatandaşları kandırmaya devam ediyorlar. Antalya'da kırsal bölgelerde yaşlı vatandaşların dolandırarak mağdur eden şahıslara yönelik, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yaşlı vatandaşları dolandırdı, enselendi Yapılan uygulamalarda, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 18 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan ve hakkında 20 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.B. isimli şahıs, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Döşemealtı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.