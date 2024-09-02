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Antalya'da kendisini yıllarca taciz eden akrabasını 18 yaşına girince şikayet etti

Antalya'da kendisini yıllarca taciz eden akrabasını 18 yaşına girince şikayet etti Muratpaşa'da annesinin dayısı tarafından 11 yaşından beri cinsel istismara uğrayan S.Ç., 18 yaşına girdiği gün, ses ve görüntü kayıtlarıyla savcılığa giderek şikayetçi oldu.