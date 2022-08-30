Antalya’da Kıbrıs gazisi ve eşine darp iddiası

Kıbrıs gazisi ile eşi, kendilerini darbettikleri iddiasıyla 5 kişiden şikayetçi oldu. Eşinin yeğenleri tarafından dövüldüğünü belirten gazi, “Beni görür görmez göğsüme yumruğu vurdu” dedi.

Antalya’nın İbradı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Nail Güzel (72) ile eşi Azize Güzel (68), 27 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Üzümdere Mahallesi'ndeki bahçeden üzüm toplayıp, pekmez ocağına götürmek için araçlarına yükledi.

Yeğenlerinin park ettiği araç nedeniyle yola çıkamayan çiftten Azize Güzel, kapılarına gidip uyardı.

İki kadından dayak yedi

Çıkan tartışmada yeğenler M.İ.Y., H.Y., Ş.K. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, Azize Güzel'i dövdü.

Eşinin sesini duyup, dışarı çıkan Nail Güzel de eşini kurtarmaya çalıştı.

Darp raporu alıp, şikayetçi oldular

Bu sırada izinli olarak ailesinin yanında gelen M.İ.Y., Nail Güzel'in boğazını sıkıp, göğüs kafesine vurmaya başladı.

Kavgayı görenler, araya girip, jandarmaya haber verdi.

Hastaneye kaldırılan Nail Güzel ve eşi darp raporu alarak şikayetçi oldu.

“Gözlerimi hastanede açtım”

Kestikleri üzümü pekmez yapmak için komşuya götüreceklerini belirten Nail Güzel, “Onlar, arabamızın önünü ve arkasını çıkamayacağımız şekilde kapattı. Eşim Azize Güzel de yeğenlerine 'Halam, arabayı biraz geri koy, pekmez yapmaya gideceğiz' dedi. Eşimle yeğeni konuşurken izinli olarak gelen eşimin astsubay yeğeni kafasına vurmaya başladı. Ben de çıktım, beni görür görmez göğsüme yumruğu vurdu. Ben de o darbeyle yere düşüp bayılmışım. Sonrasında ambulans ve askerler gelmişler, beni de hastaneye götürmüşler. Gözlerimi hastanede açtım.” dedi.

“Benim elim ve ayağım sakat”

Nail Güzel, “Bayılıp yere düştüğüm esnada üzerime çıkıp, beni yumruklayıp, boğazımı sıkmış. Eşim de o esnada 'Öldü' diye bağırmaya başlamış. Karakola giderek, şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. Benim elim ve ayağım sakat, bu ülke için canımı feda ettim.” diye konuştu.

“Eşimin göğsüne vurup, boğazını sıkıyor”

Nail Güzel'in eşi Azize Güzel, üzümleri toplayarak evlerinin önüne koyduklarını belirterek, “Yeğenlerimden biri, arabasını bizimkinin önüne koydu. Kız kardeşi de hemen arkasına çıkamayacağımız şekilde koydu. Kapılarına çıkarak 'Yavrum sabah pekmez ocağına üzüm götüreceğiz, bu şekilde arabamız çıkmaz' dedim. Bir anda kapıyı açarak, bağırmaya başladı. Astsubay olan yeğenim 'Ne yapıyorsunuz' demeye kalmadan kafama vurmaya başladı. Yere düştüm, sonra eşimi görünce ona saldırdı. Eşimin göğsüne vurup, boğazını sıkıyor. Benim de eşim o esnada can verir gibi titremeye başlıyor. 'İmdat cankurtaran yok mu? Adam öldürüyorlar' diye bağırmaya başladım. Diğer yeğenlerim ve eşleri de beni yerde sürükledi.” dedi.

DHA‘nın haberine göre çifti dövdükleri ileri sürülen 5 kişi de darp raporu alıp, jandarmaya şikayetçi oldu.