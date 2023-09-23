Antalya'da kiraladıkları rezidans dairesinde uyuşturucu üreten şüpheliler gözaltına alındı Antalya'da 15 katlı bir rezidansın dairesinde uyuşturucu ürettikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

AA & Ensonhaber

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda A.H. ile A.T.'nin şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve kiraladıkları evi uyuşturucu üretim amacıyla kullandıkları bilgisine ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katındaki daireye operasyon düzenlendi.

Kapıyı kırarak içeriye giren polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

50 kg uyuşturucu bulundu

Tim ve Geeta adlı 2 narkotik köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında evde yapılan aramada yatak bazasının altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilogram eroin ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan eşyalar ele geçirildi.