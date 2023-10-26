Antalya'da kiralık ev anlaşmazlığı: İcra memurlarını gören kiracı kendini yakmaya kalktı Ev sahibinin tahliye kararı aldırmasıyla icra memurlarını karşısında gören kiracı, benzin bidonunu eline alıp sokağa çıktı. "Kendimi yakacağım" diyen şahıs, polis ekipleri ve mahallelinin çabalarıyla ikna edildi.

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İHA

Antalya Muratpaşa İlçesi'nde ev sahibi-kiracı çatışmalarına bir yenisi daha eklendi.

40 yaşındaki kebap ustası İsmail Başboğa, 4 yıldır yaşadığı konut sahibiyle evin tahliyesi konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Sabah saatlerinde icra memurlarını ve polisi karşısında gören Başboğa, neye uğradığını şaşırdı.

Kendini yakmaya kalktı

Çılgına dönen kiracı, girdiği bunalım sonucu eline aldığı benzin bidonuyla sokağa çıktı.

Kendini yakacağını söyleyen Başboğa’yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Engel oldular

Kısa sürede adrese gelen polis ve mahalleli şahsı ikna etmek için yoğun uğraş verdi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından vatandaşların da araya girmesiyle şahıs eyleminden vazgeçti.

Özür diledi

Ekip arabasına bindirilen şahıs, önemli eşyalarını almak için evine girmek istedi.

Polis kontrolünde evine giren Başboğa, kıyafetlerini ve eşyalarını karton kutuya yerleştirdi.

Evden çıkışında kadın icra memuruna sesini yükselten Başboğa, ardından "Çok özür dilerim." diyerek affını istedi.

"Tek oda daireye 10 bin TL istedi"

Bir hayli sinirli olduğu gözlemlenen Başboğa, olay sonrası şu sözleri söyledi:

"4 senedir kirasını ödediğim halde bankadan parasını çekmiyor. 4 yıl sonra evin kapısına geldi. Banka hesaplarını bloke ettirmiş. 'Bu adam bana para ödemiyor' diyerek avukatını devreye soktu. Beni bu duruma düşürdü. Oturduğum küçücük, tek oda daireye de 10 bin TL istedi. Nereye gideceğim. Ya kendimi yakacağım ya da sokakta yatacağım. Adalet değil bu."

İnceleme devam ediyor

Eşyaları kolilenerek dışarı çıkartılan Başboğa, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)