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    Antalya’da, Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı

    Manavgat’taki bir otele tatile gelen Kırgızistanlı turistin döviz ve Türk parası dolu çantası çalındı. Çantayı çalan Alman turist, kısa sürede bulunarak yakalandı.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 14:53
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    Antalya’da, Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde bağlı Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesinde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan Kırgızistan uyruklu C.A., içerisinde 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ve pasaportu bulunan çantasını lobi bara bırakarak lavaboya gitti.

    Döndüğünde çantasını yerinde bulamayan C.A., otel yetkililerine durumu bildirdi.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Otel yetkililerinin ihbarı üzerine otele gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    Ayrıca tur şirketinden yapılan araştırmalar neticesinde olayın failinin Almanya vatandaşı M.D. isimli şahıs olduğunu belirlendi.

    M.D.’nin rezervasyonu olmasına rağmen otele giriş yapmadığını ve çantayı aldıktan sonra otelden ayrıldığını belirleyen jandarma ekipleri, M.D.'yi Alanya ilçesi Güzelyalı Caddesi'nde konakladığı bir otelde yakaladı.

    Antalya’da, Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şahsın üzerinde çaldığı çantada bulunan 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ile 1 gram esrar ve 1 gram kokain maddeleri ele geçirildi. Ele geçirilen paralar jandarma tarafından Kırgızistan uyruklu C.A.’ya teslim edildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Manavgat'a getirilen M.D. isimli Alman vatandaşı hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alman uyruklu turist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya’da, Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı #2

    Antalya’da, Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı #3

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