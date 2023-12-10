İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, talihsiz bir kaza meydana geldi...
İbrahim Sözen Caddesi üzerinde Zehra Demircik’in kullandığı elektrikli bisiklet ile Ömer Arslan’ın kullandığı ticari taksi kavşakta çarpıştı.
Kazada asfalta savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan kızı yaralandı.
Kaza anı kaydedildi
Kazanın ardından oolay yerine gelen ambulansta tedavilerinin yapılmasının ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirten yaralılar, hastaneye gitmekten vazgeçti.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafınsan kaydedildi. Görüntülerde kazanın elektrikli bisikletin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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