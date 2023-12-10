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Antalya'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! O anlar kamerada

Antalya'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! O anlar kamerada Ticari taksinin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızının yaralandığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.