Antalya'da klima için yolcularla kavga eden şoför araçtan indi: Psikolojim bozuldu Yolcularla, şoför arasında çıkan tartışmada psikolojisinin bozulduğunu söyleyen şoför araçtan inmesinin ardından trafik polisinin yarım saat süren ikna çalışmasıyla şoför klimaları açıp otobüsü hareket ettirdi.

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DHA

Antalya sıcak havaların etkisiyle kavruluyor...

Nem oranın arttığı kentte özel halk otobüslerinde klimaların çalıştırılmaması, yolcular ve şoförler arasında tartışmalara yol açıyor.

Hava sıcaklığının 30 ila 40 dereceyi, nem oranının ise yüzde 75'leri bulduğu kentte, bazı otobüs şoförleri klimaları açmıyor.

Bunun yerine fan açarak, klimayı açmış gibi davrandıklarına yönelik şikayetler ve buna bağlı tartışmalar sürekli yaşanıyor.

Sarısu-Demirciler Çarşısı arasındaki güzergahta hizmet veren özel halk otobüsünde yolcularla, şoför arasında klimanın kapalı olması nedeniyle tartışma çıktı.

Şoför araçtan indi

Şoför ve yolcular arasında güzergahta uzun süre devam eden tartışma sonrası, otobüs şoförü lunapark önündeki durakta otobüsü durdurup, araçtan indi.

Otobüs şoförü, psikolojinin bozulduğunu belirterek araca binmeyi reddetti.

Yolcular da otobüsten inerken, şoförle aralarındaki tartışma durakta da devam etti.

Ekipler olaya müdahale etti

Yolcular, şoförün klimayı açmayıp, fanı açtığını iddia ederken, şoför ise klimayı açtığını ama serinletmeye yetmediğini öne sürdü.

Otobüsün yoğun trafiğin de bulunduğu caddedeki bekleyişine bir süre sonra trafik polisi ekibi müdahale etti.

Yarım saat sonra araca bindi

Polis yolculara, klimanın açık olduğunu belirledikten sonra, otobüsün güzergahında yeniden hareket etmesini sağladı.