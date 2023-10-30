Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Seyir halindeki 07 NEP 40 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Arslan(23), direksiyon hakimiyetini kaybederek karşıdan yönden gelen otobüsün altına girdi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Metrelerce sürüklenen motosiklet, kaza nedeniyle yolda duran bir otomobile çarparak durdu.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otobüsü şoförü Nurettin A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı kameraya yansıdı
Öte yandan kaza anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, karşı şeritteki motosikletin bir anda kontrolden çıkarak otobüsün altına girdiği anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış