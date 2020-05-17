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    Antalya'da kontrolden çıkan tır denize uçtu

    Uçurumdan denize yuvarlanan tır parçalanırken, sürücü ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.05.2020 - 17:30
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    Antalya'da kontrolden çıkan tır denize uçtu

    Antalya'da, D-400 yolunun Finike ile Demre arasındaki Çağıllı mevkisinde A.E.'nin yönetimindeki 31 ACP 545 plakalı tır, keskin virajda kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı.

    YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYTE KAL

    50 metreden denize uçan tır parçalanırken, kasasında yüklü biberler ise denize saçıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sürücü A.E. ise kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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