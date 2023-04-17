DHA

Günün en dehşet düşüren haberlerinden biri Antalya'dan geldi...

Konyaaltı ilçesindeki Hurma Mahallesi'nde bulunan marketten 14 Nisan günü sigara alan şoför O.Ü., iddiaya göre; saat 23.30 sıralarında parkta yatan 3 köpekten 1'ini sürükleyip, servis aracına bindirdi.

Kaybolan köpeği fark eden hayvan aktivistleri, çevredeki kameralardan köpeğin servise götürüldüğünü tespit etti.

İki gün sonra servis şoförü O.Ü., yeniden bölgeye geldi.

O.Ü.'yü tanıyan hayvan aktivistleri, köpeği geri getirmesini istedi.

O.Ü. ise geri getireceğini belirtip, telefon numarasını verip ayrıldı.

Ancak O.Ü. geri dönmedi.

Köpeği servis aracına bindirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından O.Ü. gözaltına alındı.

Kaybolan köpeğin adının 'Cesur' olduğunu belirten hayvan aktivisti Jale Ünsal, şöyle konuştu:

Cesur'u bulamıyoruz. Köpeğe ne yaptı bilmiyoruz. Öldürdü mü, bilmiyoruz. Karakoldaki ifadesinde; servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Dün akşam polisler tatbikat yapmak için götürdü. Kamera kayıtlarını toplayıp, servis aracının yanına delil bulmaya gittiler. 'Servis aracında cinsel saldırıda bulunduktan sonra köpeği attım' diyor. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz. Asla köpeği nerede attığını söylemiyor. 1 ay önce de farklı bir semtte başka köpeği kaçırmış.