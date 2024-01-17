Antalya'da köpek havlaması dikkat dağıttı: Araç şarampole yuvarlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde panik anları yaşandı.
Seyir halindeki Hakan Alagözoğlu’nun kullandığı 07 SAY 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı.
Yağmur suyuna gömüldü
Kontrolün kaybedilmesi sonucu araç, şarampole uçarak yağmur suyuna daldı.
Araç sürücüsünün, camlarına kadar yağmur suyunun içerisinde kalan otomobilden yanındaki köpeği ile birlikte bir vatandaşın yardımıyla çıktığı bildirildi.
Kazaya köpeğin havlaması neden oldu
Araç sürücüsüne yardım eden vatandaş, pencereden dışarıyı seyrederken aracın doğrudan gelip suya saplandığını söyledi.
Kendisinin yardıma geldiğini belirten vatandaş, köpek havlamasının kazaya sebep olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili şu detaylar aktarıldı;
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Aracı kullanan arkadaş, yanındaki köpeğinin aniden havlaması sonucu dikkatinin dağıldığını, direksiyon hakimiyetini kaybederek suya girdiğini söyledi.
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