Antalya'da köpek saldırısına uğrayan baba ve oğlu şikayetçi oldu Ulaşımını motosikleti ile sağlayabilen yüzde 96 engelli Mustafa Keser'i evinin önünde rahatsız eden sokak köpekleri, oğlu Adem Keser'in de bisikletten düşüp yaralanmasına neden oldu. Aile belediyeye başvuru yapsa da yardım alamadı.

DHA

Başıboş sokak köpekleri yurt genelinde tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Keser, 6 yıl önce çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu felç kaldı.

Yüzde 96 engelli raporu alan Keser, gideceği yerlere elektrikli motosikletiyle gitmeye başladı.

Müstakil evde yaşayan Keser, motosikletini evinin kapısının önüne park edip, duvara tutunarak içeri giriyor.

Köpekler balkona kadar giriyor

Ancak bir süre sonra çevredeki sokak köpekleri, Mustafa Keser’e saldırmaya başladı.

Köpekler, motosikletle geçen Keser'i kovalayıp, evin balkonuna kadar giriyor. Keser motosikletinden inip eve gidebilmek için uzun süre köpeklerin gitmesini bekliyor.

Küçük çocuğa da saldırdılar

Yakın zamanda ise Keser'in küçük oğlu Adem, bisikletle evine dönerken aynı sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Adem'i kovalayan köpekler, çocuğun bisikletten düşüp yaralanmasına neden oldu.

Kolunda ve bacaklarında kanama olan çocuk, köpeklerin havlamaya devam etmesi üzerine bisikletini bırakıp duvarın arkasına saklandı.

Hastaneden rapor alıp şikayetçi oldular

Köpeklerin gitmesinin ardından evine giden Adem, babasına olayı anlattı. Mustafa Keser, oğlunu hastaneye götürüp rapor alarak şikayetçi oldu.

"Belediyeye başvurduk hiçbir şey yapmadılar"

Köpekler nedeniyle kapıyı bile açamadıklarını söyleyen Adem Keser şu cümleleri aktardı;

Dün bisikletimle eve dönüyordum. 4-5 sokak köpeği bir anda bana saldırdı. Onlar saldırınca kaçmak istedim. Biri bisikletime doğru yönelince düştüm. Bacaklarımda ve kolumda yaralar oluştu. Onlar saldırınca saklandım ve gitmelerini bekledim. Eve gelip babama anlattım. Hastaneye gidip rapor aldık. Belediyeye daha önce başvurduk ancak hiçbir şey yapmadılar. Okula gitmeye korkuyorum, çünkü sürekli saldırıyorlar. Sürekli buradalar. Babama da saldırıyorlar. Kapıyı açamıyoruz, çünkü köpekler balkona kadar giriyor.

"Köpeklerin alınmasını istiyoruz"

Şikayetlerinden sonuç alamadıklarını belirten Mustafa Keser ise şöyle devam etti;

Uzun zamandır köpeklerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Daha önce de şikayette bulunduk ancak sonuç elde edemedik. Saldıran köpekler çocuğumun da yaralanmasına sebep oldu. Köpeklerin alınmasını istiyoruz. İlla çocuğumuza bir zarar mı gelsin. Ben engelliyim, engelli aracımdan inemiyorum. Onlar gittiğinde ancak inebiliyorum. Çoğu zaman onlar yüzünden dışarı çıkamıyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)