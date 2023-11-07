Antalya'da Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde 21 yaşındaki Faruk L. isimli gencin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ceviz yüklü kamyonet kontrolden çıktı.
Sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu orta refüje ardından adres levhalarını tutan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki beton bloğa çarpan kamyonet hurdaya döndü.
Çarpmanın etkisiyle blok aracın sürücü kısmından içeri girerken, Faruk L. araçta sıkıştı.
Acı içerisinde kıvrandı
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ve trafik ekipleri, acı içerisinde kıvranan genç Faruk L'yi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralanan sürücü tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.
Arkadaşları cevizleri toplamaya çalıştı
Kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün arkadaşları, etrafa saçılan cevizleri toplamaya çalıştı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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