Antalya'da korkunç kaza: Ceviz yüklü kamyonet beton bloğa çarptı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ceviz yüklü kamyonet, refüjdeki beton bloğa çarptı. Bloğun aracın sol ön tarafından içeri girmesi sonucu koltukta sıkışan genç sürücü, acı içinde kurtarılmayı bekledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde 21 yaşındaki Faruk L. isimli gencin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ceviz yüklü kamyonet kontrolden çıktı.

Sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu orta refüje ardından adres levhalarını tutan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki beton bloğa çarpan kamyonet hurdaya döndü.

Çarpmanın etkisiyle blok aracın sürücü kısmından içeri girerken, Faruk L. araçta sıkıştı.

Acı içerisinde kıvrandı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ve trafik ekipleri, acı içerisinde kıvranan genç Faruk L'yi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralanan sürücü tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Arkadaşları cevizleri toplamaya çalıştı

Kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün arkadaşları, etrafa saçılan cevizleri toplamaya çalıştı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)