Antalya'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 28,5 bin lira ceza

Korsan taşımacılık yapanlar, yasal düzeneğe bağlı olmadıkları, kayıt dışı kazanç sağladıkları ve güvensiz taşıma gerekçeleri ile cezalandırılıyor.
Bu nedenle Antalya'nın Kemer ilçesinde korsan yolcu taşımacılığı cezalandırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetim sırasında durdurulan 07 K 3343 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alman uyruklu S.G. ve I.J. korsan taşımacılığı belgeleyen ifade verdi.
İki yolcuyla 70 euro karşılığında anlaştığı belirlendi
Alman uyruklu yolcular, kendilerini Tekirova Mahallesi'nden Kemer'e götürmesi için 70 euro (2 bin 137 TL) karşılığında sürücü E.G. ile anlaştıklarını itiraf etti.
Korsan taşımacılık yapan kişiye ise 28 bin 532 lira ceza kesildi.
Araç trafikten men
Araç, 60 gün trafikten men edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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