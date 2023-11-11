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Antalya'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 28,5 bin lira ceza

Antalya'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 28,5 bin lira ceza Antalya'nın Kemer ilçesinde korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişiye 28 bin 532 lira ceza kesildi. Araç 60 günlüğüne trafikten men edildi.