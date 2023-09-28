Antalya'da korsan turist taşımacılığı! Polise yakalandı başka korsan taksi çağırdı Korsan turist taşımacılığı yapıldığı ihbarı harekete geçen ekipler, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen ve içerisinde 2 kadın turist bulunan aracı 15 günlüğüne trafikten men ederken araç sürücüsü, turistlerle Türkçe, "Bugün taşıma yok, polis beni yakaladı." dedi.

İHA

Türkiye'nin turizm kenti Antalya binlerce turisti ağlıyor...

Ekipler ise yurtta güven ve huzurun sağlanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya-Alanya D-400 karayolu üzerinde bulunan alışveriş merkezine hususi araçlarla korsan taşımacılık yaparak turist getirildiği ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri bunun ardından çalışma başlattı.

Ekipler 2 turist kadını tespit etti

Alışveriş merkezi önüne gelen trafik ekipleri, şikayete konu hafif ticari araç içerisinde alışverişini yapmış, ellerinde poşetler bulunan 2 kadın turist olduğunu belirledi.

Araç sürücüsü Mehmet Emin Ü.’den aracın evraklarını isteyen trafik polisleri, araç sürücüsüne hususi araç ile turist taşımacılığı yapılamayacağını ifade etti.

Araç sahibine ceza yağdı

Araç sürücüsü ise aracın sahibi olan firmanın deri mağazası olduğunu, bu turistleri para karşılığı değil deri mağazasının müşterisi olduğu için alışveriş merkezine getirdiklerini, bu işten ticari bir kazançlarının olmadığını iddia etti.

Araç sahibinin ceza uygulanmaması için çabaları sonuç vermezken, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen hafif ticari araç 15 günlüğüne trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 8 bin 192 TL para cezası uygulandı.

"Bugün taşıma yok"

Trafik polislerinin cezai işlem uygulaması sırasında aracın yanına gelen çok sayıda turist araca binmek istedi.

Bu sırada yabancı dilinin olmadığını belirten ve gülen araç sürücüsü Mehmet Emin Ü. turistlere, “Bugün taşıma yok, polis beni yakaladı. Yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

Görüntülü konuşarak başka araç istedi

Araç sürücüsünün, cep telefonundan görüntülü aradığı bir kişiye sürekli trafik polislerini göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Trafik polislerinin işlem yaptığı sırada telefonla bir yerleri arayan araç sürücüsü, kendisinin yakalandığını belirterek turistleri götürmek için araç göndermelerini istedi.

Trafik polislerinin olay yerinden ayrılmasının ardından yakalanan araçla aynı renk ve modelde bir başka aracın turistleri götürmek üzere geldiği gözlendi.

Araç içerisinde üzerinde TİP yazan bahşiş kutusunun olması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)