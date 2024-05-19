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Antalya'da kreş müdürü çocukları dövdü: Tutuklandı

Antalya'da kreş müdürü çocukları dövdü: Tutuklandı Antalya'da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan ve bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bakımevi müdürü tutuklandı.