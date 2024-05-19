Antalya'da yaşanan bir olay pes dedirtti.
14 Mayıs tarihinde Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darbedildiği iddiasıyla Jandarma’ya başvurarak şikayetçi oldu.
Kreş müdürü küçük çocukları darbetti
İ.A.’nın Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesi neticesinde darp raporu verildi.
Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.
Tutuklandı: Darp anları böyle görüntülendi...
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kreş müdürü Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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