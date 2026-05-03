İzmir’de firari hükümlü saklandığı gardıropta yakalandı

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.G.’nin izine ulaşıldı.

Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

GARDIROP İÇİNDE SAKLANDI

Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, yaptığı aramada M.G.’yi gardırop içinde saklanırken yakaladı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 50 YIL HAPİS CEZASI

Şüphelinin; “nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal”, “bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından 11 ayrı dosyadan toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Evde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu hap, 2 maksat dışı bıçak ve 1 teleskopik cop ele geçirildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan firari hükümlü M.G., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.