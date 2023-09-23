Antalya'da kullandığı silindirin altında kalan sürücü hayatını kaybetti Gazipaşa ilçesinde kullandığı asfalt silindir makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Taşeron firma yetkilisi 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kahyalar Mahallesi Hıdır Sokak’ta ASAT Yol Yapım Asfalt Satı Kaplama ihalesinde silindir şoförü olarak çalışan 53 yaşındaki Mehdi Buğdacı, bir anlık dalgınlıkla boşta çalışır vaziyette olan silindirin önüne geçti.

Silindirin hareket etmesi sonucu, aracın altında kalan Buğdaycı olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekipler sevk edildi

Olayı görenler durumu polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiğini belirlediler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç altında kalan sürücü Buğdacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılığın incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi hastane morguna kaldırıldı.

2 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma sürerken taşeron firma yetkilisi 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)