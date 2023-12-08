Haberler



3. Sayfa



Antalya'da kuvvetli yağış! Evlerin bahçeleri ile seraları su bastı

Antalya'da kuvvetli yağış! Evlerin bahçeleri ile seraları su bastı Serik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yolda araçların ilerlemekte güçlük çektiği ilçede bazı evlerin bahçeleri ve seralar su altında kaldı.