DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat işiyle uğraşan 3 çocuk babası Yusuf Altun ile kuzeni Tahsin Altun, aralarındaki borç anlaşmazlığını konuşmak için bir araya geldi.

2 kuzen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Altun, tabancayla Yusuf Altun'un göğsüne ateş etti.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Kontrolde, Yusuf Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Altun’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kaçan şüpheli bir süre sonra Meydan Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.

"HAVUZDA 40 MİLYON TL TOPLADI"

Tahsin Altun polisteki ifadesinde, kuzeni Yusuf Altun'un inşaat işleri ile uğraştığını, alım-satım yaptığını, bunun için oluşturulan para havuzuna birçok kişinin para verdiğini söyledi.

Havuzda 40 milyon lira toplandığını aktaran Altun, alacaklılardan bazılarının kendisine gelerek, 'Kuzenin paramızı vermiyor, işin içinde sen de varsın. Paramızı sen ödeyeceksin' dediğini söyledi.

"PARAYI FOREKS'TE HARCAMIŞ"

Tahsin Altun, "Benim de kuzenimden 8 milyon lira alacağım vardı. Olay gecesi kuzenime 'Paramızı ver' dediğimde, 'Size para mara yok' karşılığını verdi. Bunun üzerine tabancayla ateş ettim. Toplanan parayı 'foreks'te harcamış" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altun, tutuklandı.

"YUSUF İLE KARDEŞ GİBİYDİK"

Hakkında dava açılan sanık Tahsin Altun'un 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi.

Diyarbakır'dan Antalya'ya iş yapmak için taşındıklarını ifade eden Altun, şunları söyledi:

Bütün paralar Yusuf'un hesabındaydı, finans işlerimizi yürütüyordu. İhtiyacımız oldu, Yusuf'tan para istedik. O da para olmadığını, 'foreks'te kaybettiğini söyledi. İş karşılığı aldığımız villaları da tefeciye verdiğini söyledi.



Havuzda 40 milyon lira olması gerekiyordu. Yusuf ile kardeş gibiydik. Acısını ömrüm boyunca yaşayacağım. Hatta Yusuf'a, '4 evladım var birisi ölseydi de bu durum yaşanmasaydı' dedim.



Ben de bu durumu Yusuf'un kardeşleri olan Recep ve Suat Altun ile görüştüm, para veren şahısların ona zarar verebileceğini düşünerek Yusuf'u dışarı çıkarmaya karar verdik. Kızıllı'da bir evde sakladık.

"ELİNİ BELİNE ATTI, BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Maktulün alacaklılara senet imzaladığını belirten Tahsin Altun, konuşmasına şöyle devam etti:

Yusuf'un peşindekiler senet vermesini ve çalışarak bunu ödemesini istedi. Yusuf da bunu kabul etti ve borçlarının karşılığında birkaç imza verdi. Tefeciler de işin içine girince tedirgin oldum.



Ardından Yusuf'a ödeme yapması gerektiğini söyledim. Sonra Yusuf bana saldırdı. Anneme, eşime, kızıma ağır hakaret ve küfürler etti. Boğazımı sıktı. Elini beline attı, beni öldüreceğini söyledi. Ben de o an korku ve panikle kendi silahımı ateşledim. Benim silahım ruhsatlıdır.



Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Hemen evdekilere haber verdim. Ambulansı ve polisi aradık. Son kez eşim ve çocuklarımla vedalaşmak için yanlarına gitmek istedim. Fakat teslim olmama duygusu oluşmasın diye karakola gittim.

"KENDİME YEDİREMİYORUM, YUSUF'U GEBERTECEĞİM' DİYORDU"

Maktulün ağabeyi Recep Altun ise taraflar arasındaki para anlaşmazlığının büyüdüğünü belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sanık kardeşiyle Diyarbakır'dan geldi. Bu olay öncesinde tasarlandı. 15-20 kişilik, çoğunluğu akraba ve arkadaşlardan oluşan kişiler ile ortak bir havuzda paramızı biriktiririz. Bu paralar ile iş yapar, iş yapmadığımız zamanlarda ise değer kaybetmemesi için parayı 'foreks’e yatırırdık.



Ortak havuzda yaklaşık 15-20 milyon TL bulunurdu. 2023 yılının Temmuz ayında beraber iş yaptığımız ortaklardan kuzenim Tahsin Altun ve Askeri Altun kendilerine araba almak için havuzda biriken ortak paradan almak istediklerini söyledi. Kardeşim Yusuf paranın şu an hazır olmadığını söyleyip, zaman istemiş.



Paranın 'forex’te kaybolduğunu öğrenince hepimiz çok kızdık. Bu nedenle Tahsin ve Yusuf sürekli tartışıyordu. Tahsin, 'Kendime yediremiyorum, Yusuf'u geberteceğim' diyordu. Ardından bu olay yaşandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın kardeşi tanık Askeri Altun'a maktulden borçlarına karşılık silah alıp almadıklarını sordu.

Altun, "Yusuf'un borçlarına karşılık silah almadık. 30 milyonu geçik paranın kaybedildiğini tahmin ediyorum. Muhasebe işlerini maktul bilirdi. Tahsin sadece inşaat işleriyle ilgilenirdi. Resmi yetki Yusuf'taydı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.