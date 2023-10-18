Antalya'da kuzenini öldürüp akrabalarını yaralayan sanığın cezası belli oldu Muratpaşa ilçesinde aynı binada oturduğu teyzesi ile 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, teyzesinin 10 yaşındaki torunu Alparslan Gebeş'i öldüren Yunus Emre Şen, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 33 yıl hapse mahkum edildi.

DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yunus Emre Şen, apartman girişinde bir süre bekledikten sonra arkasına sakladığı bıçağı çıkartıp, kuzenleri Tayfun Gebeş ile Ferdi Gebeş'e saldırdı.

Daha sonra karşı dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş ile torunu Alparslan Gebeş'in bulunduğu evin zilini çalan Yunus Emre Şen, kapının açılmasıyla içeri girdi.

Şen, teyzesi ile torununu bıçaklayıp, ikinci kattaki kendi dairesine gitti.

Küçük Alparslan hastanede öldü

İhbarla gelen ekipler, Nurten ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye, kapının kilitli olması nedeniyle giremedi.

İtfaiye merdiveni ile eve giren ekipler, Nurten Gebeş ile torununu ambulansla hastaneye götürdü. Ferdi ve Tayfun Gebeş ise taksi ile hastaneye gitti. Alparslan Gebeş hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yakalanan Yunus Emre Şen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dava açıldı

Yunus Emre Şen hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şen, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Yunus Emre Şen, duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Şikayetçiler ile taraf avukatları, salonda hazır bulundu.

Ferdi Gebeş, Tayfun Gebeş ve Nurten Gebeş, sanık Şen hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

"Pişmanım, tedavi görmek istiyorum"

Sanık Şen savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Benim Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne yatışım vardı, o dönem psikolojim iyi değildi. İyi olsaydı; tedaviyi kabul ederdim. Yeni yeni kendime geliyorum. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Pişmanım, vicdan azabı duyuyorum. Mahkemenin vereceği cezadan kaçmaya çalışmıyorum. Tedavi görmek istiyorum ve sonrasında mahkemenin devamını talep ediyorum.

Sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl hapis

Mahkeme heyeti, Şen'e 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Şen ayrıca Ferdi ve Tayfun Gebeş'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıl, Nurten Gebeş'i 'kasten basit yaralama' suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)