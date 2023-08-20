Antalya'da lastiği patlayan tur minibüsü sağa çekildi: Zincirleme kaza yaşandı Tur minibüsü lastiği patladığı için sağa çekilirken, birbirine giren hafif ticari araç ve otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Hafif ticari araç ve otomobil, minibüse arkadan çarptı.

İHA Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkutan bir kaza yaşandı. Alanya istikametine giden Emircan Yorgancı’nın kullandığı 07 AIZ 899 plakalı tur minibüsü, kavşak girişinde lastiği patlayınca aracını sağa çekti. Sürücünün bagajdan reflektör çıkarmak için kapağı açtığı sırada aynı istikamette giden Ahmet Tepe’nin kullandığı 07 YMJ 78 plakalı hafif ticari araç, Yılmaz Belkuyu’nun kullandığı 20 AK B97 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 araç birbirine girdi 07 YMJ 78 plakalı hafif ticari araç otomobile arkadan çarptıktan sonra çarpmanın şiddetiyle park halindeki tur minibüsüne de arkadan çarptı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü geçişin sağlandığı köprülü kavşak üzerinde uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. 3 kişi yaralandı Minibüsteki turistler başka bir araçla yolculuklarına devam etti. Kazadan kısa süre sonra 07 YMJ 78 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan ve kazanın ardından evlerine gittiği bildirilen Mukaddes Gülmüş, Emine Akboğa, Ayşe Yazıcı’nın ambulansla hastaneye kaldırıldıkları belirlendi.