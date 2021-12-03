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    Antalya’da lise öğrencisi salıncaktan kafa üstü düşüp öldü

    16 yaşındaki lise öğrencisi, sahildeki bir kafenin bahçesinde fotoğraf çekmek için kurulan kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek hayatı kaybetti.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 12:55
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    Antalya’da lise öğrencisi salıncaktan kafa üstü düşüp öldü

    Antalya’nın Finike ilçesindeki Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan (16), okul sonrası lisenin hemen karşısında bulunan kafeye arkadaşlarıyla birlikte gitti.

    Fotoğraf çekilmek için tasarlanan salıncakta sallanan Özmercan, bir anda kafasının üstüne düşerek ağır yaralandı.

    ŞAKA YAPTIĞINI SANDILAR

    Arkadaşları ilk başta şaka Özmercan’ın şaka yaptığı sandı.

    Ancak bir süre bekleyen arkadaşları, 16 yaşındaki gencin hareketsiz yatmaya devam ettiğini görünce, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte polis de geldi.

    Antalya’da lise öğrencisi salıncaktan kafa üstü düşüp öldü #1

    KURTARILAMADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Antalya’da lise öğrencisi salıncaktan kafa üstü düşüp öldü #2

    Antalya’da lise öğrencisi salıncaktan kafa üstü düşüp öldü #3

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