Antalya’da lise öğrencisi salıncaktan kafa üstü düşüp öldü

16 yaşındaki lise öğrencisi, sahildeki bir kafenin bahçesinde fotoğraf çekmek için kurulan kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek hayatı kaybetti.

Antalya’nın Finike ilçesindeki Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan (16), okul sonrası lisenin hemen karşısında bulunan kafeye arkadaşlarıyla birlikte gitti.

Fotoğraf çekilmek için tasarlanan salıncakta sallanan Özmercan, bir anda kafasının üstüne düşerek ağır yaralandı.

ŞAKA YAPTIĞINI SANDILAR

Arkadaşları ilk başta şaka Özmercan’ın şaka yaptığı sandı.

Ancak bir süre bekleyen arkadaşları, 16 yaşındaki gencin hareketsiz yatmaya devam ettiğini görünce, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte polis de geldi.

KURTARILAMADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.