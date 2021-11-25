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- Antalya’da liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada
Antalya’da liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada
Konyaaltı ilçesinde, farklı liselerde eğitim gören 2 kız öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran taraflardan birinin ekmek bıçağı çıkarması, paniğe neden oldu
- İHA
- 25.11.2021 - 10:09
- Güncelleme : 25.11.2021 - 10:35
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün okul çıkış saatinde iki farklı okulda eğitim gören kız öğrenciler, okul yakınındaki parkta karşı karşıya geldi.
İki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Liseli kızlar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.
ERKEK ÖĞRENCİ BIÇAĞI ALMAYA ÇALIŞTI
Kızlardan birinin ekmek bıçağı çıkarması paniğe neden oldu. Bıçağını rastgele sallayan kızın eline sarılan bir erkek öğrenci, bıçağı almaya çalıştı.
Antalya’da liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada
HAFİF YARALANDI
Direnen kızın elinden bıçak güçlükle alınırken, bıçağı alan genç hafif bir şekilde yaralandı.
Yaşanan anlar, çevredeki diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.