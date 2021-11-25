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Antalya’da liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada

Antalya’da liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada

Konyaaltı ilçesinde, farklı liselerde eğitim gören 2 kız öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran taraflardan birinin ekmek bıçağı çıkarması, paniğe neden oldu