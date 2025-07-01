Antalya'da madde bağımlısı şahıs evi yaktı: Anne ve babası isyan etti

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

MADDE BAĞIMLISI OĞLUNUN YAKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Ev sahibi Ali A., evi madde bağımlısı olduğunu öne sürdüğü 34 yaşındaki oğlu B.A.'nın yaktığını iddia etti.

15 yıldır oğlunun tedavisi için mücadele ettiğini ancak başarılı olamadığını anlatan Ali A., oğlunun kendisini en son aradığında, "2 saat içinde buraya gelmezsen evi yakarım" tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

Eve geldiğinde ise kapıyı açmadığını ve tehditlerini sürdürmesi üzerine geri döndüğünü söyleyen Ali A., komşularının da evden gürültüler geldiğini ve eşyaların kırıldığını haber verdiklerini aktardı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bir süre sonra yine komşularından evin ateşe verildiği haberini aldığını kaydeden Ali A. şöyle konuştu:

Her şikayetçi olduğumda serbest kalıyor ve benden önce eve geliyor. 4 sefer oldu, salmasınlar bunu. Sadece bana değil, herkese zararlı. Bunun adımı zarar, dışarda gezmesi sakıncalı. Alır, satar, ticaretini yapar, millete zarar verir. Herkese zarar verebilir. Sıfırdan bu günlere geldik ama bizi bitirdi.

Yangın nedeniyle evin mutfak bölümde hasar oluştuğu görülürken evin oturma odası ve koridorunda ise bazı eşyanın dağıldığı ya da kırıldığı dikkati çekti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından eve giren ev sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.

B.A.'nın annesi, "İnşallah, bir daha gelmez buraya. Şikayetçi oldum" diyerek ağladı.