Antalya'da manzarayı izlerken düştü Falezlerdeki korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybedip 30 metreden düşen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

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DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde korkunç bir olay meydana geldi.

45 yaşlarında, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve üzerinden kimlik çıkmayan turist, parkta 'kadınyarı' olarak bilinen yerde korkuluklara yaslanırken dengesini kaybedip yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

İTFAİYE KURTARDI

Kurtarma aracı ile bölgeye gelen itfaiye ekibi, makaralı halatla falezlerdeki boşluktan inerek, hareketsiz yatan kişiyi kaşık sedye ile yukarıya taşıdı.

Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"MADDE KULLANMIŞ OLABİLİRİM"

Sokaktan geçerken olayı gören Himmet Arı, "Ben karşıdan geliyordum, arkadaş köprünün diğer tarafında duruyordu. Elinde sigara olduğunu fark ettim. Elindeki sigaradan bir nefes aldıktan sonra demir korkuluklara yaslandı. Daha sonra aşağıya düştü. Tahminimce yabancı bir şahıstı, madde kullanmış olabilir nasıl olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)