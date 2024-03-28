Antalya'da markette eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık: Affınıza sığınıyorum Kepez ilçesinde boşanma aşamasındaki 28 yaşındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı çalıştığı markette kalbinden bıçaklayıp, öldüren 33 yaşındaki Mehmet Yavlak "Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Affınıza sığınıyorum" dedi.

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki zincir markette Mehmet Yavlak, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak'ı işe giderken bıçakla takip etti.

Polise ihbarda bulunulurken, Sümeyye Yavlak kendisini marketin deposuna kilitledi.

Kalbinden defalarca bıçakladı

Deponun kapısını kırıp, içeri giren Mehmet Yavlak, Sümeyye Yavlak'ı kalbinden defalarca bıçakladı.

Kaçan Mehmet Yavlak, ertesi gün Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken yakalandı. Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp, kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavlak, tutuklandı.

"Erkekliğime laf etti"

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Yavlak, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tanık ifadelerinin ardından savunma yaptı.

Mehmet Yavlak, "Benim bu duruma gelme sebebim, erkekliğime laf edilmesidir. 'Sevgilimle mutlu, mesut yaşarım' dedi. Bunlar, benim için kolay şeyler değil. Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir. Affınıza sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)