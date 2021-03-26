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    Antalya'da marketten ürün çalan çifte gözaltı

    Müşteri kılığında geldikleri marketten çaldıkları ürünleri yanında getirdikleri karton kutuya dolduran karı koca, suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 13:26
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    Antalya'da marketten ürün çalan çifte gözaltı

    Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette yaşanan hırsızlık olayı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerini harekete geçirdi.

    Ekipler iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin N. A. K. (40) ve eşi Ö. K. (39) olduğunu belirledi.

    ÜRÜNLERİ KUTUYA DOLDURUP ÇALDILAR

    Şüphelilerin farklı bir teknik uygulayarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Çiftin, market içerisinde dolaşıp alışveriş yapıyor gibi raflardaki ürünleri dışardan getirdikleri kutuya katıp götürdükleri tespit edildi.

    Antalya'da marketten ürün çalan çifte gözaltı VİDEO

    İKİNCİ KEZ GELDİLER, SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Bir süre sonra markete tekrar gelen karı koca, aynı yönetimi kullanarak çok sayıda ürünü çalıp dışarı çıktığı esnada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin aynı marketten yaklaşık 3 bin TL’lik ürün çaldığı öğrenildi.

    Antalya da marketten ürün çalan çifte gözaltı #1

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N. A. K. ve Ö. K., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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