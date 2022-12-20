Antalya'da Meral ile 10 günlük eşini yaralayan eski eşe 25 yıl hapis

Eski eşi Meral Fesli ile onun 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi falçatayla yaralayan Abdurezzak Aydın'a, 25 yıl hapis cezası verildi. Aydın "Onları öldürmek isteseydim kurşuna dizerdim" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunun 3 katlı apartmanın 2'nci katında, 6 Nisan günü saat 20.30 sıralarında bir olay meydana geldi.

Abdurezzak Aydın (41), Eylül 2021'de boşandığı Meral Fesli'nin (39) oturduğu eve gitti.

Aydın ile eski eşi Meral Fesli ve 10 gün önce evlendiği Erden Fesli (40) arasında, tartışma çıktı.

Aydın tutuklandı

Abdurezzak Aydın; yanındaki falçatayla Meral Fesli'nin boynunu ve sırtını, Erden Fesli'nin de boynunu çenesine doğru kesti.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Abdurezzak Aydın tutuklandı.

"Onları öldürmek isteseydim kurşuna dizerdim"

Abdurezzak Aydın hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına sanık Abdurezzak Aydın kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katılırken, şikayetçi Meral ve Erden Fesli ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan ve pişman olduğunu söyleyen Aydın, "Düştüğüm durumun büyüklüğünden dolayı cezadan korkmadığımı söylemiştim. Daha önce “Sizi öldürürüm.” diye bir cümle kurmadım. Tamamen iftiradır. Onları öldürmek isteseydim kurşuna dizerdim. Onlar bana hakaret ederek saldırdılar. Öldürme gibi bir niyetim yoktu." dedi.

25 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanık Abdurezak Aydın'a eski eşi Meral Fesli'ye yönelik 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 14 yıla düşürdü.

Ayrıca sanık, Erden Fesli'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

"Cezaevinden çıkmaması lazım"

Duruşma sonrası açıklama yapan Meral Fesli, cezayı az bulduğunu söyleyerek, "Yüksek ceza alması için iki insanın ölmesi mi gerekiyor? Benim şu anda ölü olmam mı gerekiyordu? Beni 'öldü' diye bıraktı. Ağırlaştırılmış müebbet alması lazımdı. Cezaevinden çıkmaması lazım." dedi.

"14 yıl yatacaksa herkes istediğini öldürebilir"

Erden Fesli ise üzücü ve kötü bir olay yaşadıklarını belirterek, “Verilen cezanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. 14 yıl yatacaksa herkes istediğini öldürebilir. Bu cezanın daha yüksek olmasını bekliyordum. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

"Cezaların daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz"

DHA'nın haberine göre; şikayetçi avukatı Kerim Anıl Dağlı ise erkek terörünün Türkiye'nin kanayan bir yarası haline geldiğini anlattı.

Sanığın, boşandığı eşinin yeni hayatında hala söz sahibi olduğunu düşünerek söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Dağlı, "Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. İstinafa başvuracağız. Cezaların daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.













