Antalya'da mezarlığın dışında kalan çocuk kabri, annesinin yanına defnedildi Aksu'da mezarlığın dışında kaldığı için sahipsiz sanılan çocuk mezarının haberlere çıkmasıyla ailesi bulundu. Kardeşinin mezarını sahiplenen abla, kardeşinin mezarının, annesinin mezarının yanına taşınması için başvuruda bulundu.

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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, mezarlığın dışında kaldığı için sahipsiz olduğu düşünülen 4 yaşındaki çocuk mezarının sahibi aile, kardeşlerinin mezarını televizyondan görerek tanıdı.

Kardeşinin kaynayan çorba tenceresine düşerek yandığını söyleyen abla Zekiye Yanıç, annesinin kardeşine ait kıyafetleri kefeninde sakladığını söyleyerek kardeşinin mezarını, annesinin mezarının yanına taşıma istediğini dile getirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Çocuk mezarının sahibi aile, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek mezarlığın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Değirmenözü mevkiindeki annesinin mezarının yanına taşınması için müracaatta bulundu.

Gerekli işlemleri tamamlayan aileye yardım eden Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, İsmail Uçar’a ait mezarı, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Değirmenözü mevkiindeki annesinin mezarının yanına defnedilmek üzere dualar eşliğinde aileye kefenleyerek teslim etti.

"ONU ANNEMİN KUCAĞINA GÖTÜRECEĞİZ"

Kardeşine yıllar sonra yeniden kavuştuğunu belirten abla Zekiye Yanıç, “Çok şükür çok sevinçliyiz, aynı zamanda çok üzüntülüyüz. Bugün annemi gördüm rüyamda, kardeşimize kavuştuk. Şimdi onu alıp annemin kucağına götüreceğiz.” dedi.

Kardeşinin 4 yaşında yandığını ve hastane de vefat ettiğini kaydeden Yanıç, “Ailemiz burada. Kardeşimin mezarını buradan alıp Manavgat Beşkonak Değirmenözü köyüne annemin başucuna defnedeceğiz. Kardeşim yandı, hastanede kaldı, vefat edince buraya defnedildi. Bir daha kendisini göremedik. Şimdi sizin sayenizde kavuştuk. Annem huzura kavuşacak.” şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ YAVRUSUNUN KOKUSUNU ALMIŞ OLACAK"

Güzelyurt Mahalle Muhtarı Teslime Yılmaz ise şunları söyledi: “Şu an duygularım çok yoğun. Zekiye teyzemiz bu yavrunun hikayesini anlatınca çok etkilendik. Şimdi ablasının kucağında, annesinin kucağına gidecek.

Annesi yavrusunun kokusunu almak için bir parça elbisesine sarılmış yıllarca, şimdi yavrusunun kokusunu almış olacak. Vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Ana ve yavrunun buluşmasından daha güzel bir şey yoktur. İnşallah cennette de buluşurlar.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)