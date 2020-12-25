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    Antalya'da mezarlıktaki Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı

    Moralinin bozuk olduğu gerekçesiyle mezarlara zarar veren ve Türk bayraklarını söküp atan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 15:12
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 16:22
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    Antalya'da mezarlıktaki Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı

    Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Yeniköy Mezarlığında, mezarlara zarar verildiği bildirilen polis ekipleri çalışma başlattı.

    25 adet mezarın mezar taşlarının kırıldığı, tahrip edildiğinin görülmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliyi yakaladı.

    SAVUNMASI ŞAŞIRTTI: MORALİM BOZUKTU

    Daha önceden de “İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme” suçundan hakkında adli işlem yapılan A.Y.  gözaltına alındı.

    A.Y. alınan ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarında bulunan 2-3 adet Türk Bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini söyledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    25 mezarı tahrip ettiği belirlenen A.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla “Mezarlıklara Zarar Verme”, “Açıktan Hırsızlık”, “2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçlarından hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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